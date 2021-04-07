***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi07/04/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)24.000.000Baz Fiyat (TL)16,46İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)2.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih09/04/2021Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Tarihi05-06/04/2021AçıklamalarQua Granıte Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 120.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli paylar 09/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,46 TL/pay baz fiyat, "QUAGR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924439BIST