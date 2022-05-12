***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2022 15:34
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin 2022/1 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu öneriyle, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent 34330, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi, Şirketimizin 12.05.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029787
BIST
16:012.378
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -75,69
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:0115,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1013
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:0116,1220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0120
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:01913,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,81
|Açılış
|: 913,44
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:59
|GLBMD
|7,15
|18.862.261
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|5.929.712
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.073.426
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.260.356
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|790.738
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.500.099
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.189.965
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,24
|3.669.518.103
|% -2,27
|
|SISE
|19,43
|2.785.204.715
|% -2,66
|
|KRDMD
|15,68
|2.059.512.095
|% -5,94
|
|SAHOL
|19,05
|1.759.780.928
|% -5,51
|
|ASELS
|22,74
|1.553.534.020
|% -4,69
|
|EKGYO
|2,66
|833.866.686
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.048.527.806
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,60
|611.039.872
|% -1,37
|
|SISE
|19,43
|2.785.204.715
|% -2,66
|
|KRDMD
|15,68
|2.059.512.095
|% -5,94
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3956
|15,4005
|% 0,64
|
|Euro
|16,0962
|16,1280
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,7665
|18,8606
|% 0,42
|
|Frank
|15,3849
|15,4776
|% 0,33
|
|Riyal
|4,0924
|4,1130
|% 0,61
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-8,65
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,83
|
Seans Raporu
15:59
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, IMASM, IHAAS, UZERB, MNDRS
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16:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, LIDFA, PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA