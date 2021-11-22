***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.11.2021 18:59
***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RALYH.E paylarında 23/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979034
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,2383
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,4899
En Düşük
10,9592
18:0512,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2272
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,9349
En Düşük
12,3613
18:05666,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,22
|Açılış
|: 666,02
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
671,05
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3598
|11,4899
|% 2,12
|
|Euro
|12,7841
|12,9349
|% 1,79
|
|Sterlin
|15,2650
|15,3415
|% 1,23
|
|Frank
|12,2226
|12,2963
|% 1,27
|
|Riyal
|3,0366
|3,0518
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-38,14
|
|Altın Gr.
|668
|668
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|8,97
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ