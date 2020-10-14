***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 17:42
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881650
BIST
17:351.186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 11,69
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:357,9087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
17:359,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
17:35485,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,66
|Açılış
|: 485,20
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:35
|TRCAS
|5,28
|128.433.981
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.136.351
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.701.252
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.272.729
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.654.199
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|5.909.711.315
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,55
|2.587.980.215
|% 4,18
|
|ODAS
|3,68
|2.001.131.167
|% 3,66
|
|ZOREN
|3,05
|1.631.794.118
|% 9,32
|
|GARAN
|7,11
|938.207.909
|% 0,28
|
|PETKM
|4,81
|5.909.711.315
|% 5,95
|
|ZOREN
|3,05
|1.631.794.118
|% 9,32
|
|ODAS
|3,68
|2.001.131.167
|% 3,66
|
|EKGYO
|1,90
|699.737.130
|% -0,52
|
|TSKB
|1,17
|300.601.076
|% 2,63
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9052
|7,9087
|% -0,13
|
|Euro
|9,3049
|9,3100
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,2927
|10,3443
|% 0,78
|
|Frank
|8,6330
|8,6850
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1025
|2,1131
|% -0,10
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|17,90
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,43
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,06
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,64
|
Seans Raporu
17:35
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