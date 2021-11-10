***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 10:25
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RALYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976769
BIST
10:171.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.620
En Düşük
1.614
10:179,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7987
En Düşük
9,7204
10:1711,3150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0212
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
10:17573,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,66
|Açılış
|: 573,88
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler10:17
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|GSDDE
|4,54
|6.319.935
|% 7,08
|
|DOAS
|36,36
|27.719.571
|% 5,88
|
|EMKEL
|2,68
|6.448.360
|% -8,53
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|BASGZ
|18,99
|57.374.756
|% -7,18
|
|SARKY
|17,25
|4.483.135
|% -5,48
|
|KLMSN
|10,37
|5.760.443
|% -5,30
|
|TSPOR
|6,05
|249.371.613
|% -2,10
|
|THYAO
|18,26
|213.736.045
|% 0,55
|
|GARAN
|10,65
|198.286.552
|% 0,66
|
|PETKM
|7,24
|169.674.924
|% -0,28
|
|SAHOL
|12,82
|137.742.602
|% 1,58
|
|TSPOR
|6,05
|249.371.613
|% -2,10
|
|YKBNK
|3,09
|86.575.421
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|37.738.150
|% 0,00
|
|PETKM
|7,24
|169.674.924
|% -0,28
|
|GARAN
|10,65
|198.286.552
|% 0,66
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7779
|9,7836
|% 0,53
|
|Euro
|11,3081
|11,3150
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,2083
|13,2745
|% 0,42
|
|Frank
|10,6544
|10,7186
|% 0,17
|
|Riyal
|2,5969
|2,6099
|% 0,45
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-6,88
|
|Altın Gr.
|574
|574
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,64
|