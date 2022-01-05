***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 14:27
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RALYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988909
BIST
14:481.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
14:4813,4331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0256
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
14:4815,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0606
|Açılış
|: 15,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
14:48785,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,67
|Açılış
|: 785,19
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler14:46
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|HURGZ
|2,01
|24.346.805
|% 9,24
|
|ELITE
|24,48
|35.678.156
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.214.778
|% -9,91
|
|MARKA
|4,15
|2.857.223
|% -7,78
|
|BUCIM
|3,81
|42.367.877
|% -7,30
|
|SANFM
|27,76
|10.180.806
|% -7,16
|
|THYAO
|23,20
|1.407.735.609
|% 1,75
|
|EREGL
|29,86
|998.625.019
|% -1,19
|
|PETKM
|8,55
|992.246.295
|% 4,40
|
|GARAN
|11,45
|943.719.801
|% 0,17
|
|TUPRS
|174,70
|690.876.657
|% 3,07
|
|PETKM
|8,55
|992.246.295
|% 4,40
|
|YKBNK
|3,47
|342.627.781
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,25
|219.824.173
|% -0,44
|
|GARAN
|11,45
|943.719.801
|% 0,17
|
|TSPOR
|7,55
|561.334.727
|% 3,14
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4098
|13,4332
|% 0,19
|
|Euro
|15,1845
|15,2226
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,1217
|18,2126
|% 0,23
|
|Frank
|14,6015
|14,6894
|% 0,22
|
|Riyal
|3,5614
|3,5793
|% 0,08
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|4,49
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,57
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.298
|49,00
|
|Tam
|5.194
|5.330
|47,11
|
|Yarım
|2.510
|2.578
|22,79
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,39
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,03
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,06
|
Seans Raporu
14:46
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-
15:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SASA, TCELL
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15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 25 artarak (% 0.36 ) 1, 758
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15:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DOBUR, UZERB
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15:00
DOBUR, ASUZU, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:00
MARKA, ELITE, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında