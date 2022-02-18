***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 17:50
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002819
BIST
17:502.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,06
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.004
17:5013,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0624
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6507
En Düşük
13,5136
17:5015,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0318
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
17:50832,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,85
|Açılış
|: 832,05
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.510.763
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|37.721.055
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.837.996
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.410.853
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.626.526
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,77
|49.672.598
|% -9,77
|
|THYAO
|28,82
|3.441.523.781
|% 0,28
|
|KRDMD
|11,59
|1.100.333.298
|% 0,70
|
|EREGL
|28,10
|721.034.718
|% 0,21
|
|SISE
|13,17
|681.866.938
|% 0,69
|
|TUPRS
|190,40
|659.179.117
|% -0,31
|
|YKBNK
|4,01
|630.418.415
|% 0,50
|
|THYAO
|28,82
|3.441.523.781
|% 0,28
|
|ODAS
|1,36
|149.498.969
|% 5,43
|
|KRDMD
|11,59
|1.100.333.298
|% 0,70
|
|OSTIM
|1,61
|117.206.750
|% -9,04
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6411
|13,6442
|% 0,46
|
|Euro
|15,4783
|15,4890
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,4947
|18,5874
|% 0,30
|
|Frank
|14,7617
|14,8506
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6245
|3,6427
|% 0,45
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-5,16
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,85
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,13
|
|B. Petrol
|91,44
|91,44
|-1,54
|