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***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

01.03.2022 10:34
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005667


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 9,13 2.956.842 % 10,00  
UFUK 18,31 271.720 % 9,97  
EDATA 24,30 17.652.482 % 9,95  
KONKA 10,08 22.658.354 % 9,92  
DIRIT 3,92 224.679 % 9,80  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 13,8915 13,9029 % 0,42  
Euro 15,5974 15,6508 % 0,51  
Sterlin 18,5796 18,6728 % 0,26  
Frank 15,1007 15,1917 % 0,35  
Riyal 3,6896 3,7081 % 0,19  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 3,61  
Altın Gr. 852 852 1,68  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,49 24,53 0,04  
Gümüş Gr. 10,90 10,91 0,00  
B. Petrol 101 101 2,82  
Seans Raporu 11:53
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