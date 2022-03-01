***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 10:34
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005667
BIST
11:531.988
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 41,50
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.993
En Düşük
1.969
11:5313,9029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0583
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9065
En Düşük
13,7651
11:5315,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0790
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
11:53854,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,95
|Açılış
|: 854,53
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
855,04
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler11:53
|HUBVC
|9,13
|2.956.842
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.652.482
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|22.658.354
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|55.271.346
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|9.933.405
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,46
|1.387.141.639
|% 3,28
|
|GARAN
|11,77
|1.325.861.539
|% 6,23
|
|EREGL
|32,18
|940.014.057
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,76
|826.824.206
|% 5,03
|
|KRDMD
|11,99
|601.299.596
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,76
|826.824.206
|% 5,03
|
|GARAN
|11,77
|1.325.861.539
|% 6,23
|
|HUNER
|2,87
|308.766.589
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,29
|561.357.210
|% 3,70
|
|THYAO
|26,46
|1.387.141.639
|% 3,28
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8915
|13,9029
|% 0,42
|
|Euro
|15,5974
|15,6508
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,5796
|18,6728
|% 0,26
|
|Frank
|15,1007
|15,1917
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6896
|3,7081
|% 0,19
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|3,61
|
|Altın Gr.
|852
|852
|1,68
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,82
|
Seans Raporu
11:53
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