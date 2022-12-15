***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 11:04
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087453
BIST
10:525.213
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 146,13
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:5218,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6585
En Düşük
18,6022
10:5219,8664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0330
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:521.072,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,82
|Açılış
|: 1.072,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:52
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|142.849.648
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|252.404
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|32.980.249
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.718.334
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,89
|35.635.463
|% -4,52
|
|RALYH
|46,84
|209.164.610
|% -3,50
|
|VAKKO
|62,70
|15.635.303
|% -2,49
|
|DGNMO
|8,62
|26.264.739
|% -2,49
|
|DAGI
|7,10
|10.494.049
|% -2,07
|
|THYAO
|141,10
|1.383.116.273
|% 2,99
|
|ENKAI
|25,08
|1.260.286.409
|% 7,64
|
|ASELS
|58,00
|1.169.684.909
|% 2,84
|
|KRDMD
|18,60
|1.156.147.451
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,09
|1.032.540.285
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,09
|1.032.540.285
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,80
|277.935.540
|% 2,94
|
|ISCTR
|11,54
|906.142.491
|% 3,31
|
|KRDMD
|18,60
|1.156.147.451
|% 4,44
|
|SNGYO
|3,65
|218.987.340
|% 0,55
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6585
|% 0,20
|
|Euro
|19,8505
|19,8664
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,0220
|23,1374
|% -0,23
|
|Frank
|20,0461
|20,1669
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,13
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-15,60
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.237
|7.292
|-36,00
|
|Yarım
|3.505
|3.565
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|13,96
|13,99
|-0,34
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,64
|
Seans Raporu
10:52
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-
11:07ULKER
Yüzde 6.80 oranında artışla 42.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 341, 552 adet işlem
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11:06ALBRK
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 676, 134 adet işlem
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11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, HEKTS, TOASO
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11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, VESTL, YKBNK
-
11:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 8 artarak (% 2.82 ) 4, 550