***RALYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 09:18
***RALYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RALYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rıza Kandemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015722
BIST
12:512.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 20,57
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
12:5114,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0416
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7214
En Düşük
14,6627
12:5116,1619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0468
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
12:51913,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,17
|Açılış
|: 913,72
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.455.537
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,72
|30.228.234
|% 7,98
|
|OSMEN
|26,34
|11.776.407
|% 7,95
|
|LIDER
|19,25
|527.729.080
|% -6,10
|
|GRNYO
|2,39
|2.687.310
|% -4,40
|
|CEOEM
|12,71
|21.259.184
|% -3,64
|
|ENSRI
|16,18
|32.847.795
|% -3,52
|
|GMTAS
|3,04
|3.265.784
|% -3,49
|
|THYAO
|34,86
|2.458.854.414
|% 4,18
|
|KRDMD
|15,89
|1.903.059.180
|% 0,25
|
|GARAN
|12,56
|1.702.697.618
|% -0,55
|
|SISE
|16,67
|1.698.717.439
|% 2,46
|
|ASELS
|26,04
|1.653.392.438
|% 2,76
|
|ODAS
|1,90
|573.848.731
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,58
|596.126.919
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,23
|790.381.586
|% 0,48
|
|KARSN
|5,82
|848.476.554
|% 2,83
|
|AKBNK
|7,77
|1.123.974.309
|% 0,65
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7157
|14,7203
|% 0,28
|
|Euro
|16,1538
|16,1638
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2778
|19,3744
|% 0,39
|
|Frank
|15,8444
|15,9399
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9112
|3,9308
|% 0,22
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,66
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|12,00
|
|Tam
|6.021
|6.171
|13,48
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|6,52
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,53
|