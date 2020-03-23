***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2020 15:48
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak, 6102 saylı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2020 yılı hesabı dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2873. Cad Anehor İş Merkezi NO: 3 A/9 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831445
BIST
17:0385.045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -750,75
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:036,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:037,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0735
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
17:03322,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 6,89
|Açılış
|: 322,72
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|17.515.926
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.175.881
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.490.452
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.319.654
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.516.071
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,13
|1.290.701.356
|% -4,42
|
|ASELS
|20,94
|529.901.908
|% -2,15
|
|THYAO
|7,87
|428.765.712
|% -1,38
|
|YKBNK
|1,81
|317.473.241
|% -3,72
|
|ISFIN
|2,77
|261.845.606
|% -8,88
|
|GARAN
|7,13
|1.290.701.356
|% -4,42
|
|YKBNK
|1,81
|317.473.241
|% -3,72
|
|IHLGM
|0,71
|66.355.285
|% -5,33
|
|ISFIN
|2,77
|261.845.606
|% -8,88
|
|ODAS
|1,18
|92.928.249
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6523
|7,6907
|% 0,61
|
|Frank
|6,6819
|6,7222
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7465
|1,7552
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,31
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,73
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|