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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

11.11.2021 10:28
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
RAL ENERJİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektirik Enerjisi Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00TL
Toplam Tutar
5.000.000TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Enerji sektöründeki gelişen talebe bağlı olarak şirkete olumlu katkısı beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.11.2021 tarihli toplantısı sonucu kurulmasına karar verilen RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı iştirakin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.11.2021 Tarihli 10448 sayılı nüshasında ilan edilerek tescil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976965


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DOBUR 102,30 11.668.133 % 10,00  
DOAS 41,52 102.037.484 % 9,96  
OYLUM 8,85 15.708.449 % 9,94  
ADESE 1,35 63.845.763 % 9,76  
OZRDN 8,35 19.380.452 % 8,44  
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Sterlin 13,2713 13,3378 % 0,87  
Frank 10,7626 10,8275 % 0,84  
Riyal 2,6433 2,6565 % 1,02  
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Altın Ons 1.861 1.861 8,61  
Altın Gr. 596 596 9,98  
Cumhuriyet 3.940 3.999 68,00  
Tam 3.919 4.017 65,12  
Yarım 1.894 1.943 31,50  
Çeyrek 950 972 15,75  
Gümüş.Ons 24,96 24,98 0,28  
Gümüş Gr. 8,00 8,01 0,19  
B. Petrol 82,70 82,70 0,06  
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