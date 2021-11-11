***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRAL ENERJİ A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektirik Enerjisi ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1,00TLToplam Tutar5.000.000TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiEnerji sektöründeki gelişen talebe bağlı olarak şirkete olumlu katkısı beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 01.11.2021 tarihli toplantısı sonucu kurulmasına karar verilen RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı iştirakin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.11.2021 Tarihli 10448 sayılı nüshasında ilan edilerek tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976965BIST