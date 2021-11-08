***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 19:33
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 144.401.881 82.550.975 68.164.296 21.576.101
Satışların Maliyeti
25 -127.027.804 -78.255.905 -57.514.269 -22.157.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.374.077 4.295.070 10.650.027 -581.713
BRÜT KAR (ZARAR)
17.374.077 4.295.070 10.650.027 -581.713
Genel Yönetim Giderleri
26 -3.227.772 -3.834.648 -1.362.098 -3.207.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 10.086.042 4.847.963 4.541.519 3.330.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -6.139.324 -4.017.786 -2.132.527 -2.721.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.093.023 1.290.599 11.696.921 -3.179.339
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 626.599 433.902 321.900 433.902
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -7.096 -152.963 0 -152.963
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.712.526 1.571.538 12.018.821 -2.898.400
Finansman Gelirleri
30 340.022 1.303.521 207.005 136.842
Finansman Giderleri
30 -1.818.600 -2.306.596 -764.805 -1.910.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.233.948 568.463 11.461.021 -4.672.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.362.440 -3.385.743 -4.096.034 -2.200.909
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.576.387 -182.894 -825.024 -62.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.786.053 -3.202.849 -3.271.010 -2.138.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.871.508 -2.817.280 7.364.987 -6.873.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.871.508 -2.817.280 7.364.987 -6.873.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.871.508 -2.817.280 7.364.987 -6.873.434
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.102.231 685.666
Dönem Karı (Zararı)
11.871.508 -2.817.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 11.871.508 -2.817.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
164.964.623 3.459.800
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 1.149.415 1.160.542
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.232.124 461.299
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.457.314 403.075
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 44.253 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-18 -136.292 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -133.151 58.224
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.654.322 -3.793.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 646.453 -38.635
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 96.252 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 162.796.237 -3.675.292
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 115.380 -80.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.072.748 -350.202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -3.104 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 48.876 13.254
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -4.147.422 -511.843
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 28.902 148.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
126.131 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 126.131 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.831.827 3.756.158
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 43.552 2.225.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-186.865.942 43.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.000.920 -9.671.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -25.012.152 -9.011.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -988.768 -660.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.130.515 6.111.355
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 16.052.259 4.201.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -921.744 1.909.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-203.781.649 -7.031.645
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -203.781.649 -7.031.645
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.829.177 -717.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -24.974.922 -11.442.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.333.743 21.200.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -12.053.376 3.503.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 73.387.119 17.696.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -50.455 391.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.540.325 8.396.615
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -3.469.608 7.188.332
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.070.717 1.208.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.152.752 -7.192.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -6.340.821 -11.124.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 4.188.069 3.931.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.029.811 685.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -72.420 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.279.316 -765.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.307 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 106.307 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.385.623 -765.642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -4.385.623 -762.142
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.904.506 6.807.018
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.953.382 6.807.018
Kredilerden Nakit Girişleri
19 3.953.382 6.807.018
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.876 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
19 -48.876 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.477.041 6.727.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.477.041 6.727.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.835.076 1.382.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.358.035 8.109.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.358.035 11.835.076
Finansal Yatırımlar
1.798.335 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.798.335 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.798.335 0
Ticari Alacaklar
31.872.550 7.350.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 28.741.834 3.729.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.130.716 3.620.858
Diğer Alacaklar
12.286.894 23.459.138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 3.352.700 19.404.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.934.194 4.054.179
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
58.403.668 15.848.038
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 58.403.668 15.848.038
Stoklar
9 3.284.554 1.499.630
Peşin Ödenmiş Giderler
39.059.740 14.184.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 39.059.740 14.184.649
Diğer Dönen Varlıklar
5.035.035 1.936.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 5.035.035 1.936.127
ARA TOPLAM
153.098.811 76.113.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.098.811 76.113.198
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4.101.369 3.956.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.101.369 3.956.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 4.101.369 3.956.563
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 40.000 0
Diğer Alacaklar
183.454 4.149.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 183.454 4.149.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 46.951.819 48.522.037
Maddi Duran Varlıklar
15.641.886 12.505.239
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 5.026.113
Binalar
16 982.050 995.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 8.096.966 5.021.550
Taşıtlar
16 1.261.322 1.226.761
Mobilya ve Demirbaşlar
16 275.435 234.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.095 40.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 34.095 40.841
Peşin Ödenmiş Giderler
18.051 79.845
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.051 79.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 3.368.716 3.693.918
Diğer Duran Varlıklar
5.011.285 2.825.808
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 5.011.285 2.825.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.350.675 75.773.282
TOPLAM VARLIKLAR
228.449.486 151.886.480
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.125.103 6.636.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.125.103 6.636.890
Banka Kredileri
19 12.125.103 6.636.890
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 0
Ticari Borçlar
96.117.583 38.923.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 3.092.644 15.146.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 93.024.939 23.777.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 782.751 833.206
Diğer Borçlar
8.213.832 12.754.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 6.707.725 10.177.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.506.107 2.576.824
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.041.744 1.115.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.041.744 1.115.724
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 72.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
415.161 474.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 57.040 26.193
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 358.121 447.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.729.719 2.669.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.729.719 2.669.085
ARA TOPLAM
125.425.893 63.479.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.425.893 63.479.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.769.283 5.304.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.769.283 5.304.114
Banka Kredileri
19 3.769.283 5.304.114
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
851.309 202.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 851.309 202.754
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 11.737.074 8.263.296
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.203.023 1.002.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 1.203.023 1.002.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.560.689 14.772.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.986.582 78.251.974
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.462.904 73.634.506
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -592.091 -592.091
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.359.764 21.529.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.359.764 21.529.005
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 19.276.474 19.412.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -142.988 -110.039
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
873.037 746.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
873.037 746.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 873.037 746.906
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -36.508.128 -41.379.907
Net Dönem Karı veya Zararı
23 11.871.508 4.871.779
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.462.904 73.634.506
TOPLAM KAYNAKLAR
228.449.486 151.886.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -85.931 14.072.080 69.852 -36.418.341 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016
Transferler
-4.961.566 4.961.566 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.108 8.313.870 13.161.541 13.161.541
Dönem Karı (Zararı)
4.871.779 0 4.871.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.108 8.313.870 8.289.762 0 8.289.762
Sermaye Arttırımı
42.000.000 42.000.000 42.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.226.278 -14.226.278 0 -14.226.278
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-302.448 -302.448 0 -302.448
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
109.675 109.675 109.675
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 -32.949 -10.161 11.871.508 11.828.398 0 11.828.398
Dönem Karı (Zararı)
11.871.508 11.871.508 0 11.871.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.949 -10.161 0 -43.110 0 -43.110
Sermaye Arttırımı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -142.988 22.375.789 69.852 -36.508.128 11.871.508 85.462.904 0 85.462.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
32 11.871.508 -2.817.280 7.364.987 -6.873.434
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-169.241 8.011.435 -10.359 7.965.206
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 6.449.524 140.765 6.449.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -42.790 -23.454 -18.601 -19.254
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23 -136.292 2.226.278 -136.292 2.176.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.841 -640.913 3.769 -641.837
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 9.841 -640.913 3.769 -641.837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
126.131 652.071 -9.900 652.071
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.131 652.071 -9.900 652.071
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 126.131 652.071 -9.900 652.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 -43.110 8.663.506 -20.259 8.617.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 11.828.398 5.846.226 7.344.728 1.743.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.828.398 5.846.226 7.344.728 1.743.843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976030
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