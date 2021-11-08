***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 144.401.881 82.550.975 68.164.296 21.576.101Satışların Maliyeti25 -127.027.804 -78.255.905 -57.514.269 -22.157.814TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.374.077 4.295.070 10.650.027 -581.713BRÜT KAR (ZARAR)17.374.077 4.295.070 10.650.027 -581.713Genel Yönetim Giderleri26 -3.227.772 -3.834.648 -1.362.098 -3.207.252Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 10.086.042 4.847.963 4.541.519 3.330.673Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -6.139.324 -4.017.786 -2.132.527 -2.721.047ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.093.023 1.290.599 11.696.921 -3.179.339Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 626.599 433.902 321.900 433.902Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -7.096 -152.963 0 -152.963FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.712.526 1.571.538 12.018.821 -2.898.400Finansman Gelirleri30 340.022 1.303.521 207.005 136.842Finansman Giderleri30 -1.818.600 -2.306.596 -764.805 -1.910.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.233.948 568.463 11.461.021 -4.672.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.362.440 -3.385.743 -4.096.034 -2.200.909Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -1.576.387 -182.894 -825.024 -62.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -3.786.053 -3.202.849 -3.271.010 -2.138.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.871.508 -2.817.280 7.364.987 -6.873.434DÖNEM KARI (ZARARI)11.871.508 -2.817.280 7.364.987 -6.873.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.871.508 -2.817.280 7.364.987 -6.873.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.102.231 685.666Dönem Karı (Zararı)11.871.508 -2.817.280Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 11.871.508 -2.817.280Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler164.964.623 3.459.800Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-18 1.149.415 1.160.542Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.232.124 461.299Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.457.314 403.075Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 44.253 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-18 -136.292 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -133.151 58.224Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler163.654.322 -3.793.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 646.453 -38.635Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 96.252 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 162.796.237 -3.675.292Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 115.380 -80.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.072.748 -350.202Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -3.104 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 48.876 13.254Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -4.147.422 -511.843Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 28.902 148.387Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler126.131 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 126.131 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 2.831.827 3.756.158Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler12 43.552 2.225.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-186.865.942 43.146Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.000.920 -9.671.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -25.012.152 -9.011.734İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -988.768 -660.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.130.515 6.111.355İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 16.052.259 4.201.653İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -921.744 1.909.702Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-203.781.649 -7.031.645Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -203.781.649 -7.031.645Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.829.177 -717.156Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -24.974.922 -11.442.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.333.743 21.200.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 -12.053.376 3.503.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 73.387.119 17.696.297Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -50.455 391.223Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.540.325 8.396.615İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -3.469.608 7.188.332İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.070.717 1.208.283İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.152.752 -7.192.890Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -6.340.821 -11.124.886Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 4.188.069 3.931.996Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.029.811 685.666Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -72.420 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.279.316 -765.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri106.307 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 106.307 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.385.623 -765.642Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -4.385.623 -762.142Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.904.506 6.807.018Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.953.382 6.807.018Kredilerden Nakit Girişleri19 3.953.382 6.807.018Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.876 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları19 -48.876 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.477.041 6.727.042NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.477.041 6.727.042DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.835.076 1.382.462DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.358.035 8.109.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.358.035 11.835.076Finansal Yatırımlar1.798.335 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.798.335 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 1.798.335 0Ticari Alacaklar31.872.550 7.350.540İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 28.741.834 3.729.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.130.716 3.620.858Diğer Alacaklar12.286.894 23.459.138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 3.352.700 19.404.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.934.194 4.054.179Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar58.403.668 15.848.038Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 58.403.668 15.848.038Stoklar9 3.284.554 1.499.630Peşin Ödenmiş Giderler39.059.740 14.184.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 39.059.740 14.184.649Diğer Dönen Varlıklar5.035.035 1.936.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 5.035.035 1.936.127ARA TOPLAM153.098.811 76.113.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR153.098.811 76.113.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.101.369 3.956.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.101.369 3.956.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 4.101.369 3.956.563İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 40.000 0Diğer Alacaklar183.454 4.149.031İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 183.454 4.149.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 46.951.819 48.522.037Maddi Duran Varlıklar15.641.886 12.505.239Arazi ve Arsalar16 5.026.113 5.026.113Binalar16 982.050 995.843Tesis, Makine ve Cihazlar16 8.096.966 5.021.550Taşıtlar16 1.261.322 1.226.761Mobilya ve Demirbaşlar16 275.435 234.972Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.095 40.841Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 34.095 40.841Peşin Ödenmiş Giderler18.051 79.845İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 18.051 79.845Ertelenmiş Vergi Varlığı31 3.368.716 3.693.918Diğer Duran Varlıklar5.011.285 2.825.808İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 5.011.285 2.825.808TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.350.675 75.773.282TOPLAM VARLIKLAR228.449.486 151.886.480KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.125.103 6.636.890İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.125.103 6.636.890Banka Kredileri19 12.125.103 6.636.890Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 0Ticari Borçlar96.117.583 38.923.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 3.092.644 15.146.020İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 93.024.939 23.777.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 782.751 833.206Diğer Borçlar8.213.832 12.754.157İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 6.707.725 10.177.333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.506.107 2.576.824Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.041.744 1.115.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.041.744 1.115.724Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 72.420Kısa Vadeli Karşılıklar415.161 474.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 57.040 26.193Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 358.121 447.853Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.729.719 2.669.085İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.729.719 2.669.085ARA TOPLAM125.425.893 63.479.290TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER125.425.893 63.479.290UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.769.283 5.304.114İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.769.283 5.304.114Banka Kredileri19 3.769.283 5.304.114Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar851.309 202.754Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 851.309 202.754Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 11.737.074 8.263.296Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.203.023 1.002.520İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 1.203.023 1.002.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.560.689 14.772.684TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER142.986.582 78.251.974ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.462.904 73.634.506Ödenmiş Sermaye23 63.000.000 63.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)23 -592.091 -592.091Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 426.377 426.377Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 -16.610.148 -16.610.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.359.764 21.529.005Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.359.764 21.529.005Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 19.276.474 19.412.766Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -142.988 -110.039Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 2.226.278 2.226.278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)873.037 746.906Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)873.037 746.906Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 873.037 746.906Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.852 69.852Yasal Yedekler23 69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -36.508.128 -41.379.907Net Dönem Karı veya Zararı23 11.871.508 4.871.779Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.462.904 73.634.506TOPLAM KAYNAKLAR228.449.486 151.886.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -85.931 14.072.080 69.852 -36.418.341 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016Transferler-4.961.566 4.961.566 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.108 8.313.870 13.161.541 13.161.541Dönem Karı (Zararı)4.871.779 0 4.871.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.108 8.313.870 8.289.762 0 8.289.762Sermaye Arttırımı42.000.000 42.000.000 42.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-14.226.278 -14.226.278 0 -14.226.278Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-302.448 -302.448 0 -302.448Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)109.675 109.675 109.675Dönem Sonu Bakiyeler63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 -32.949 -10.161 11.871.508 11.828.398 0 11.828.398Dönem Karı (Zararı)11.871.508 11.871.508 0 11.871.508Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-32.949 -10.161 0 -43.110 0 -43.110Sermaye Arttırımı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -142.988 22.375.789 69.852 -36.508.128 11.871.508 85.462.904 0 85.462.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32 11.871.508 -2.817.280 7.364.987 -6.873.434DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-169.241 8.011.435 -10.359 7.965.206Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 0 6.449.524 140.765 6.449.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -42.790 -23.454 -18.601 -19.254Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23 -136.292 2.226.278 -136.292 2.176.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.841 -640.913 3.769 -641.837Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 9.841 -640.913 3.769 -641.837Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar126.131 652.071 -9.900 652.071Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)126.131 652.071 -9.900 652.071Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 126.131 652.071 -9.900 652.071Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 -43.110 8.663.506 -20.259 8.617.277TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 11.828.398 5.846.226 7.344.728 1.743.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları11.828.398 5.846.226 7.344.728 1.743.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976030BIST