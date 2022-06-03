***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
03.06.2022 20:58
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 89.166.918 25.405.389
Satışların Maliyeti
25 -40.872.429 -25.089.344
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.294.489 316.045
BRÜT KAR (ZARAR)
48.294.489 316.045
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.776.871 -847.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 7.065.033 2.808.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -6.265.579 -2.058.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.317.072 218.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.921.662 193.399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -139.199 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.099.535 412.153
Finansman Gelirleri
30 152.242 86.689
Finansman Giderleri
30 -1.829.154 -353.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.422.623 145.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.006.084 45.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 -826.458
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -10.006.084 872.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.416.539 191.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.416.539 191.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.416.539 191.646
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.649.546 -18.298.585
Dönem Karı (Zararı)
37.416.539 191.646
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 37.416.539 191.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.282.125 75.614.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 489.137 414.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.352.219 1.064.061
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.784.226 1.348.298
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -240.338 -1.086
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-18 222.952 -150.000
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 585.379 -133.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
148.645.310 78.102.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.800.435 57.575
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.666 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 152.440.785 77.740.597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.706 304.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.634.692 -1.734.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -572 -1.249
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 906.702 16.695
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.761.141 -1.772.354
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 220.319 21.923
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.009.677 134.566
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 1.009.677 134.566
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 9.419.902 -858.837
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 572 -1.506.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-205.009.662 -94.925.074
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -480.527 -153.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.306.130 -8.790.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.757.663 75.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 451.533 -8.866.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.238.635 20.590.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.075.443 16.678.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -163.192 3.911.658
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-178.294.824 -97.891.195
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -178.294.824 -97.891.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.125.050 -15.742
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 87.934 -10.062.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.143.689 11.225.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 54.559.980 -9.436.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -56.703.669 20.662.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.275.366 -106.078
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
714.245 -9.011.447
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 371.569 -7.818.996
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 342.676 -1.192.451
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -570.118 -1.114.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.928.234 404.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -2.084.665 156.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -843.569 248.695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.310.998 -19.118.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -338.548 819.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-400.449 1.527.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 57.043
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 57.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-400.449 -99.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -400.449 -99.904
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 1.570.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.963.779 5.722.761
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.547.393 5.739.456
Kredilerden Nakit Girişleri
19 7.547.393 5.739.456
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
19 -1.829.154 0
Alınan Faiz
30 152.242 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -906.702 -16.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.086.216 -11.048.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.086.216 -11.048.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.934.476 11.835.076
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.848.260 786.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.848.260 4.934.476
Finansal Yatırımlar
1.523.597 2.052.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.523.597 2.052.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.523.597 2.052.747
Ticari Alacaklar
49.639.862 48.296.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 44.454.793 40.697.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.185.069 7.599.702
Diğer Alacaklar
14.540.374 11.300.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 7.009.786 3.934.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.530.588 7.365.891
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
144.819.493 118.965.454
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 144.819.493 118.965.454
Stoklar
9 10.660.615 736.632
Peşin Ödenmiş Giderler
19.873.072 20.526.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 19.873.072 20.526.429
Diğer Dönen Varlıklar
7.837.045 8.092.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 7.837.045 8.092.456
ARA TOPLAM
250.742.318 214.905.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
250.742.318 214.905.260
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.118.291 2.637.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.118.291 2.637.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 3.118.291 2.637.764
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 40.000 40.000
Diğer Alacaklar
137.386 180.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 137.386 180.336
Stoklar
9 6.441.405 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 46.951.819 46.951.819
Maddi Duran Varlıklar
17.199.375 17.285.992
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 5.026.113
Binalar
16 972.854 977.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 9.336.735 9.631.857
Taşıtlar
16 1.590.609 1.361.910
Mobilya ve Demirbaşlar
16 273.064 288.660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.930 35.002
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 32.930 35.002
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.097.376 3.015.759
Diğer Duran Varlıklar
10.070.399 7.882.565
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 10.070.399 7.882.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.088.981 78.029.237
TOPLAM VARLIKLAR
336.831.299 292.934.497
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.782.266 23.593.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.782.266 23.593.968
Banka Kredileri
19 28.746.422 23.065.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 1.035.844 528.698
Ticari Borçlar
116.327.703 121.216.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 64.913.532 10.353.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.414.171 110.862.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.082.774 807.408
Diğer Borçlar
16.897.774 16.183.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 13.816.379 13.444.810
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.081.395 2.738.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241.946 812.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 241.946 812.064
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 338.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
611.370 585.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 58.599 40.989
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 552.771 544.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.705.180 2.501.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.705.180 2.501.146
ARA TOPLAM
168.649.013 166.038.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.649.013 166.038.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.631.063 3.101.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.631.063 3.101.122
Banka Kredileri
19 2.631.063 3.101.122
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
699.665 3.301.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 699.665 3.301.680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 24.926.830 16.425.311
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
152.556 1.200.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 152.556 1.200.159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.410.114 24.028.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.059.127 190.066.313
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.772.172 102.868.184
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -453.672 -453.672
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.380.328 23.373.406
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.380.328 23.373.406
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 21.516.820 21.293.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.362.770 -146.740
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-91.617 -572.144
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-91.617 -572.144
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 -91.617 -572.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -7.938.220 -36.508.128
Net Dönem Karı veya Zararı
23 37.416.539 28.569.908
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.772.172 102.868.184
TOPLAM KAYNAKLAR
336.831.299 292.934.497
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506
Transferler
23 4.871.779 -4.871.779 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -15.548 -15.434 160.664 160.664 160.664
Dönem Karı (Zararı)
23 191.646 191.646 0 191.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -15.548 -15.434 -30.982 -30.982 0 -30.982
Dönem Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -125.587 22.370.516 69.852 -36.508.128 191.646 73.795.170 0 73.795.170
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 22.948.002 69.852 -36.508.128 28.569.908 73.795.170 0 73.795.170
Transferler
23 28.569.908 28.569.908 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.216.030 703.479 36.903.988 36.903.988 0 36.903.988
Dönem Karı (Zararı)
23 37.416.539 37.416.539 0 37.416.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.216.030 703.479 -512.551 -512.551 0 -512.551
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -1.362.770 23.651.481 69.852 -7.938.220 37.416.539 139.772.172 0 139.772.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
32 37.416.539 191.646
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.393.486 -165.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -400.408 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.579.260 -170.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
586.182 5.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 586.182 5.060
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
480.527 134.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
480.527 134.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 480.527 134.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 -912.959 -30.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 36.503.580 160.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.503.580 160.664
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034728
BIST