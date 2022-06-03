***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 89.166.918 25.405.389Satışların Maliyeti25 -40.872.429 -25.089.344TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.294.489 316.045BRÜT KAR (ZARAR)48.294.489 316.045Genel Yönetim Giderleri26 -1.776.871 -847.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 7.065.033 2.808.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -6.265.579 -2.058.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.317.072 218.754Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 1.921.662 193.399Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -139.199 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.099.535 412.153Finansman Gelirleri30 152.242 86.689Finansman Giderleri30 -1.829.154 -353.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.422.623 145.776Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.006.084 45.870Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 -826.458Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -10.006.084 872.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.416.539 191.646DÖNEM KARI (ZARARI)37.416.539 191.646Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.416.539 191.646Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.649.546 -18.298.585Dönem Karı (Zararı)37.416.539 191.646Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 37.416.539 191.646Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler160.282.125 75.614.851Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-18 489.137 414.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.352.219 1.064.061Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.784.226 1.348.298Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -240.338 -1.086Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-18 222.952 -150.000Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 585.379 -133.151Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler148.645.310 78.102.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -3.800.435 57.575Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 8.666 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 152.440.785 77.740.597Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -3.706 304.240Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.634.692 -1.734.985Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -572 -1.249Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 906.702 16.695Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -2.761.141 -1.772.354Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 220.319 21.923Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.009.677 134.566Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 1.009.677 134.566Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 9.419.902 -858.837Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler12 572 -1.506.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-205.009.662 -94.925.074Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -480.527 -153.241Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.306.130 -8.790.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -3.757.663 75.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 451.533 -8.866.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.238.635 20.590.000İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -3.075.443 16.678.342İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -163.192 3.911.658Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-178.294.824 -97.891.195Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -178.294.824 -97.891.195Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -16.125.050 -15.742Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 87.934 -10.062.262Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.143.689 11.225.754İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 54.559.980 -9.436.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -56.703.669 20.662.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.275.366 -106.078Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler714.245 -9.011.447İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 371.569 -7.818.996İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 342.676 -1.192.451Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -570.118 -1.114.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.928.234 404.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -2.084.665 156.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -843.569 248.695Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.310.998 -19.118.577Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -338.548 819.992YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-400.449 1.527.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 57.043Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 57.043Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-400.449 -99.904Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -400.449 -99.904Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 1.570.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.963.779 5.722.761Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.547.393 5.739.456Kredilerden Nakit Girişleri19 7.547.393 5.739.456Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz19 -1.829.154 0Alınan Faiz30 152.242 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -906.702 -16.695YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.086.216 -11.048.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.086.216 -11.048.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.934.476 11.835.076DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.848.260 786.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.848.260 4.934.476Finansal Yatırımlar1.523.597 2.052.747Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.523.597 2.052.747Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 1.523.597 2.052.747Ticari Alacaklar49.639.862 48.296.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 44.454.793 40.697.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.185.069 7.599.702Diğer Alacaklar14.540.374 11.300.234İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 7.009.786 3.934.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.530.588 7.365.891Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar144.819.493 118.965.454Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 144.819.493 118.965.454Stoklar9 10.660.615 736.632Peşin Ödenmiş Giderler19.873.072 20.526.429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 19.873.072 20.526.429Diğer Dönen Varlıklar7.837.045 8.092.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 7.837.045 8.092.456ARA TOPLAM250.742.318 214.905.260TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR250.742.318 214.905.260DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.118.291 2.637.764Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.118.291 2.637.764Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 3.118.291 2.637.764İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 40.000 40.000Diğer Alacaklar137.386 180.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 137.386 180.336Stoklar9 6.441.405 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 46.951.819 46.951.819Maddi Duran Varlıklar17.199.375 17.285.992Arazi ve Arsalar16 5.026.113 5.026.113Binalar16 972.854 977.452Tesis, Makine ve Cihazlar16 9.336.735 9.631.857Taşıtlar16 1.590.609 1.361.910Mobilya ve Demirbaşlar16 273.064 288.660Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.930 35.002Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 32.930 35.002Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı31 2.097.376 3.015.759Diğer Duran Varlıklar10.070.399 7.882.565İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 10.070.399 7.882.565TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.088.981 78.029.237TOPLAM VARLIKLAR336.831.299 292.934.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.782.266 23.593.968İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.782.266 23.593.968Banka Kredileri19 28.746.422 23.065.270Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 1.035.844 528.698Ticari Borçlar116.327.703 121.216.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 64.913.532 10.353.552İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 51.414.171 110.862.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.082.774 807.408Diğer Borçlar16.897.774 16.183.529İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 13.816.379 13.444.810İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.081.395 2.738.719Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241.946 812.064İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 241.946 812.064Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 338.549Kısa Vadeli Karşılıklar611.370 585.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 58.599 40.989Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 552.771 544.105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.705.180 2.501.146İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.705.180 2.501.146ARA TOPLAM168.649.013 166.038.041TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.649.013 166.038.041UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.631.063 3.101.122İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.631.063 3.101.122Banka Kredileri19 2.631.063 3.101.122Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar699.665 3.301.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 699.665 3.301.680Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 24.926.830 16.425.311Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler152.556 1.200.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 152.556 1.200.159TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.410.114 24.028.272TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER197.059.127 190.066.313ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar139.772.172 102.868.184Ödenmiş Sermaye23 63.000.000 63.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)23 -453.672 -453.672Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 426.377 426.377Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 -16.610.148 -16.610.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.380.328 23.373.406Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.380.328 23.373.406Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 21.516.820 21.293.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.362.770 -146.740Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 2.226.278 2.226.278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-91.617 -572.144Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-91.617 -572.144Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 -91.617 -572.144Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.852 69.852Yasal Yedekler23 69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -7.938.220 -36.508.128Net Dönem Karı veya Zararı23 37.416.539 28.569.908Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR139.772.172 102.868.184TOPLAM KAYNAKLAR336.831.299 292.934.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506Transferler23 4.871.779 -4.871.779 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -15.548 -15.434 160.664 160.664 160.664Dönem Karı (Zararı)23 191.646 191.646 0 191.646Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -15.548 -15.434 -30.982 -30.982 0 -30.982Dönem Sonu Bakiyeler23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -125.587 22.370.516 69.852 -36.508.128 191.646 73.795.170 0 73.795.170Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 22.948.002 69.852 -36.508.128 28.569.908 73.795.170 0 73.795.170Transferler23 28.569.908 28.569.908 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.216.030 703.479 36.903.988 36.903.988 0 36.903.988Dönem Karı (Zararı)23 37.416.539 37.416.539 0 37.416.539Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.216.030 703.479 -512.551 -512.551 0 -512.551Sermaye Arttırımı0 0Dönem Sonu Bakiyeler23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -1.362.770 23.651.481 69.852 -7.938.220 37.416.539 139.772.172 0 139.772.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32 37.416.539 191.646DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.393.486 -165.548Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 -400.408 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.579.260 -170.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler586.182 5.060Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 586.182 5.060Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar480.527 134.566Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)480.527 134.566Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 480.527 134.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 -912.959 -30.982TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 36.503.580 160.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36.503.580 160.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034728BIST