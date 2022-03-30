***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 30.03.2022 tarihinde düzenlenen ''Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde BOR-1 (100 MWe) Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasına" katılarak İlk otorumda Detay evrak incelemesine hak kazanmıştır. 2 nci oturum T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklayacağı bir tarihte yapılacak olup detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013999BIST