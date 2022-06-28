***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 15:26
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde VİRANŞEHİR-9 (50 MWe) Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasının 2 oturumuna katılmıştır. 49,0 Kuruş/kWh bedel teklif vererek yarışmayı kazanmıştır. YEKA GES-4 yarışmasında toplamda (100 MWe) lisans hakkı kazanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039691
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1039
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,45
|Açılış
|: 974,31
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.256.999
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.224
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.828.873
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.662.257
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|982.626
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.599.079
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.742.558
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.680.083
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.207.822
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.151.403
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.012.872.949
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.878.259.423
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.566.829.818
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.428.665.422
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.215.395.225
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.130.274.290
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|710.391.497
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.183.924
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.483.453
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.215.395.225
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5974
|16,6311
|% 0,64
|
|Euro
|17,4758
|17,5310
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,2340
|20,3355
|% 0,08
|
|Frank
|17,3045
|17,4088
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4192
|4,4414
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,98
|
|Altın Gr.
|972
|972
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.487
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.180
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de