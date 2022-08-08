***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 15:03
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasında kazandığı VİRANŞEHİR-4 (50 MWe), VİRANŞEHİR-9 (50 MWe) toplam da 100 MWe kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 08.08.2022 tarihinde Bakanlık ile RAL ENERJİ A.Ş arasında imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında kurulacak her bir GES için verilecek Lisans süresi 30 (otuz) yıldır. 100 MWe GES kapasitesine karşılık 130 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052891
BIST
15:032.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 33,07
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:0317,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0572
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:0318,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:031.030,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.030,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,49
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:03
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.644.738
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.119.741
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|138.836.840
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|190.287.392
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.823.389
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|199.615.831
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,02
|21.001.847
|% -9,78
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,31
|199.731.462
|% -9,32
|
|THYAO
|58,10
|3.207.998.209
|% -0,17
|
|EKGYO
|3,57
|1.688.228.267
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|1.331.344.744
|% 2,76
|
|AKBNK
|9,23
|1.200.851.350
|% -1,49
|
|SISE
|23,86
|1.153.711.159
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,57
|1.688.228.267
|% 2,00
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,29
|578.224.163
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,17
|1.090.127.845
|% -1,34
|
|ALBRK
|1,53
|217.767.121
|% -3,77
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9528
|17,9694
|% 0,32
|
|Euro
|18,3123
|18,3280
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6882
|21,7970
|% 0,61
|
|Frank
|18,6924
|18,8050
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,22
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,08
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.908
|6.956
|-34,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,74
|93,74
|-1,18
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18TKNSA
Yüzde 4.27 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 234, 422 adet işlem
-
15:17ITTFH
Yüzde 5.29 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 559, 495 adet işlem
-
15:16FENER
Yüzde 5.87 oranında artışla 53.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 414, 573 adet işlem
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 23 artarak (% 1.20 ) 2, 457
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, GSRAY, ORMA, NETAS, CANTE, DMSAS, GARFA, OBASE, VKFYO, YBTAS