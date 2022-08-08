***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasında kazandığı VİRANŞEHİR-4 (50 MWe), VİRANŞEHİR-9 (50 MWe) toplam da 100 MWe kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 08.08.2022 tarihinde Bakanlık ile RAL ENERJİ A.Ş arasında imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında kurulacak her bir GES için verilecek Lisans süresi 30 (otuz) yıldır. 100 MWe GES kapasitesine karşılık 130 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052891BIST