***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 11:42
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı neticesinde aşağıdaki kararı almışlardır.
Bağlı ortaklıklarımızdan Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin eğitim sektöründe faaliyet gösteren Ral Academia Eğitim Kurumları A.Ş.'ndeki hisselerinin satılması ve satıştan elde edilen tutarın enerji sektöründe faaliyet gösteren Ral Enerji A.Ş.'nin yatırım planlamalarında kullanılması konusunda gerekli görüşmelerin yapılması kapsamında Av. Özgür ŞENSU yetkilendirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057734
BIST
11:493.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,42
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:4918,1465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1465
En Düşük
18,0790
11:4918,0509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0168
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:491.021,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.021,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.021,95
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:47
|HKTM
|17,71
|2.577.708
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.898.513
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|29.925.241
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.879.058
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|KLRHO
|20,34
|4.086.877
|% -5,48
|
|YGYO
|1,05
|22.799.797
|% -5,41
|
|KGYO
|16,47
|10.614.622
|% -5,24
|
|KRGYO
|7,48
|3.159.428
|% -4,59
|
|CMBTN
|324,00
|18.240.523
|% -4,51
|
|THYAO
|70,80
|6.054.794.010
|% 4,42
|
|YKBNK
|6,18
|2.073.929.311
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,35
|1.748.092.255
|% -1,13
|
|GARAN
|23,72
|1.496.564.820
|% 2,77
|
|ISCTR
|8,42
|1.415.363.222
|% 2,68
|
|YKBNK
|6,18
|2.073.929.311
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,94
|1.103.465.339
|% -0,76
|
|ALBRK
|2,35
|536.396.156
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,42
|1.415.363.222
|% 2,68
|
|AKBNK
|11,35
|1.748.092.255
|% -1,13
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1311
|18,1419
|% 0,18
|
|Euro
|18,0408
|18,0542
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3792
|21,4865
|% 0,06
|
|Frank
|18,7618
|18,8748
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,06
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.848
|6.902
|-14,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
|