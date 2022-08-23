***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı neticesinde aşağıdaki kararı almışlardır.Bağlı ortaklıklarımızdan Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin eğitim sektöründe faaliyet gösteren Ral Academia Eğitim Kurumları A.Ş.'ndeki hisselerinin satılması ve satıştan elde edilen tutarın enerji sektöründe faaliyet gösteren Ral Enerji A.Ş.'nin yatırım planlamalarında kullanılması konusunda gerekli görüşmelerin yapılması kapsamında Av. Özgür ŞENSU yetkilendirilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057734BIST