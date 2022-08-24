***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 16:27
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 24.08.2022 tarihinde düzenlenen ''Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7 Etap 2 Kısım 1 Bölge 675 Adet Konut, 10 Adet Dükkan, 3 Adet Ticaret Merkezi ve 2 Adet Mescit İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır.
687.687.687,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 1. en düşük teklifi vermiştir.
Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058119
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1773
En Düşük
18,1333
18:0518,1309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.026,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.026,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,20
|576.191
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.389.347
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.540.180
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.567.312
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.887.744
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.028
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.860.773
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|463.267.147
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.234.795
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.298.309
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.474.526.445
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.017.143.043
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.334.518.075
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.280.553.748
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.262.752.972
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.474.526.445
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.334.518.075
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.583.059.998
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.280.553.748
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.722.396.836
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1604
|18,1773
|% 0,20
|
|Euro
|18,1114
|18,1309
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,4006
|21,5079
|% 0,34
|
|Frank
|18,7779
|18,8910
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8215
|4,8457
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.862
|6.921
|6,00
|
|Yarım
|3.343
|3.384
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem