***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklıklarından RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu 07.09.2022 tarinde (bugün) toplanarak, 5.000.000,00 TL olan mevcut sermayesini 15.000.000,00 TL artırılarak 20.000.000,00 TL ye çıkarılmasına ve 09.09.2022 tarinde Olağanüstü Genel Kurul yapılarak tescilinine oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061166BIST