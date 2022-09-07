***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 19:33
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklıklarından RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu 07.09.2022 tarinde (bugün) toplanarak, 5.000.000,00 TL olan mevcut sermayesini 15.000.000,00 TL artırılarak 20.000.000,00 TL ye çıkarılmasına ve 09.09.2022 tarinde Olağanüstü Genel Kurul yapılarak tescilinine oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061166
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1688
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2201
En Düşük
18,0019
18:051.004,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.004,47
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,86
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2217
|18,2323
|% -0,01
|
|Euro
|18,2022
|18,2201
|% 0,94
|
|Sterlin
|20,8922
|20,9970
|% -0,20
|
|Frank
|18,5278
|18,6394
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8357
|4,8600
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|12,89
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,34
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.782
|6.875
|35,00
|
|Yarım
|3.305
|3.358
|19,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.682
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,19
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|-4,25
|