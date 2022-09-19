***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 16:12
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 13.09.2022 tarihinde düzenlenen ''Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı, Sarıkamış İlçesi Tören Alanı ve Parkına Ait İlave İmalatlar İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' kapsamında 2022/808022 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğumuz yapım işi 299.220.936,00 TL bedelle 19.09.2022 tarih ve 292075 nolu karar ile şirketimiz uhdesinde kalmıştır. Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063984
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 77,96
|Açılış
|: 3.221
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|Önceki Kapanış
|: 3.200
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3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,4200
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|Önceki Kapanış
|: 18,4800
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18,3293
En Düşük
18,2793
18:0518,2738
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,4350
En Düşük
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18:05979,71
En Yüksek
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|| -4,44
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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988,10
En Düşük
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|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3014
|18,3118
|% 0,10
|
|Euro
|18,2539
|18,2738
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7390
|20,8430
|% -0,39
|
|Frank
|18,9177
|19,0317
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8524
|4,8767
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-13,42
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.667
|6.776
|-13,00
|
|Yarım
|3.249
|3.300
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,35
|90,35
|-1,65
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