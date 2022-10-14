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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 17:17
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından
19.08.2022 tarihinde düzenlenen 639.900.000,00 TL bedelli
''Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7. Etap 2. Kısım 2. Bölge 626 Adet Konut, 28 Adet Dükkan, 5 Adet Ticari Merkez(34 Dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' olmak üzere
24.08.2022 tarihinde düzenlenen 687.687.687,00 TL bedelli
"Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7 Etap 2 Kısım 1 Bölge 675 Adet Konut, 10 Adet Dükkan, 3 Adet Ticaret Merkezi ve 2 Adet Mescit İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi''
Toplamda 1.327.587.687 TL bedelli SÖZLEŞMELERİ yapmak üzere
14.10.2022 (Bugün) tarih ve 306060 sayılı yazı, 306063 sayılı yazı ile 10 gün içerisinde SÖZLEŞME yapmak üzere davet edilmiştir.
              
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072296


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Tam 6.622 6.711 -79,00  
Yarım 3.227 3.278 -42,00  
Çeyrek 1.616 1.638 -21,00  
Gümüş.Ons 18,25 18,31 -0,61  
Gümüş Gr. 10,89 10,92 -0,36  
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