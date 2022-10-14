***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 17:17
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından
19.08.2022 tarihinde düzenlenen 639.900.000,00 TL bedelli
''Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7. Etap 2. Kısım 2. Bölge 626 Adet Konut, 28 Adet Dükkan, 5 Adet Ticari Merkez(34 Dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' olmak üzere
24.08.2022 tarihinde düzenlenen 687.687.687,00 TL bedelli
"Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7 Etap 2 Kısım 1 Bölge 675 Adet Konut, 10 Adet Dükkan, 3 Adet Ticaret Merkezi ve 2 Adet Mescit İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi''
Toplamda 1.327.587.687 TL bedelli SÖZLEŞMELERİ yapmak üzere
14.10.2022 (Bugün) tarih ve 306060 sayılı yazı, 306063 sayılı yazı ile 10 gün içerisinde SÖZLEŞME yapmak üzere davet edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072296
BIST
18:053.627
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
980,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5437
|18,5883
|% 0,26
|
|Euro
|18,0476
|18,0732
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% -1,24
|
|Frank
|18,4258
|18,5368
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-22,14
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-13,23
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.622
|6.711
|-79,00
|
|Yarım
|3.227
|3.278
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.638
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,31
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,92
|-0,36
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
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17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
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17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
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17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem