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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2023 17:12
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı RAL Enerji A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan toplamda 12 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için 468 MW Rüzgar Enerjisi Üretim Santrali (RES) ve 20 MW Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) bu santrallere bütünleşik 488 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunulmuştu. Başvurularımızdan, Manisa ilinde kurulması planlanan 24 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Efkaftepe RES projesi için 06/07/2023 tarihli ve 11944-22 sayılı Kurul Kararı (Ek) ile ÖN/11944-22/05679 numaralı ve 30 (otuz) ay süreli önlisans verilmesine karar verilmiştir. Diğer başvurularımızın işlemleri devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172229


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