***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı RAL Enerji A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan toplamda 12 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için 468 MW Rüzgar Enerjisi Üretim Santrali (RES) ve 20 MW Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) bu santrallere bütünleşik 488 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunulmuştu. Başvurularımızdan, Manisa ilinde kurulması planlanan 24 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Efkaftepe RES projesi için 06/07/2023 tarihli ve 11944-22 sayılı Kurul Kararı (Ek) ile ÖN/11944-22/05679 numaralı ve 30 (otuz) ay süreli önlisans verilmesine karar verilmiştir. Diğer başvurularımızın işlemleri devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172229BIST