***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2023 17:12
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı RAL Enerji A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan toplamda 12 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için 468 MW Rüzgar Enerjisi Üretim Santrali (RES) ve 20 MW Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) bu santrallere bütünleşik 488 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunulmuştu. Başvurularımızdan, Manisa ilinde kurulması planlanan 24 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Efkaftepe RES projesi için 06/07/2023 tarihli ve 11944-22 sayılı Kurul Kararı (Ek) ile ÖN/11944-22/05679 numaralı ve 30 (otuz) ay süreli önlisans verilmesine karar verilmiştir. Diğer başvurularımızın işlemleri devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172229
BIST
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18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1445
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2351
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.648,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.648,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1593
|26,1947
|% 0,67
|
|Euro
|29,4021
|29,4123
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,2156
|34,3872
|% 0,32
|
|Frank
|30,2591
|30,4414
|% 0,19
|
|Riyal
|6,9554
|6,9903
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,37
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,70
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.628
|10.851
|68,00
|
|Yarım
|5.314
|5.450
|33,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.725
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,97
|21,00
|0,16
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA