***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıkların RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., HERA TEKNİK YAPI A.Ş. İş Ortaklığı modeli ile T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Hatay İli Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi 5.Bölge 1.Etap 880 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesi 31.08.2023 (Bugün) tarihinde yapılmıştır. 3.000.000.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 3. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190513BIST