***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2023 09:59
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 ilk dokuz aylık dönem konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte tüm yatırımcılarımızın ve kamouyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216807
BIST
'
12:147.795
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -46,04
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:1428,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0906
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:1430,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0611
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:141.793,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.793,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:14
|BYDNR
|35,06
|54.379.441
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|252.860.952
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.979.670
|% 9,97
|
|BANVT
|133,60
|55.297.955
|% 9,96
|
|PKENT
|244,00
|177.002.275
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|VANGD
|23,50
|2.022.974
|% -6,75
|
|THYAO
|229,60
|2.719.031.108
|% -0,26
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|TUPRS
|150,90
|1.518.639.383
|% 0,20
|
|DOAS
|291,75
|1.201.854.935
|% 2,28
|
|EREGL
|38,00
|1.131.800.637
|% 1,28
|
|EKGYO
|6,93
|657.046.419
|% 1,46
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|IHLAS
|1,21
|95.165.954
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|294.311.609
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|1.031.314.538
|% 0,30
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5428
|28,5538
|% 0,32
|
|Euro
|30,4866
|30,5012
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,7775
|34,9519
|% 0,30
|
|Frank
|31,4950
|31,6847
|% 0,38
|
|Riyal
|7,5893
|7,6274
|% 0,31
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|855,72
|857,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,56
|959,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,54
|1.954,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:14
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, BIMAS, HEKTS
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 85 kaybederek (% -0.58 ) 6, 776
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, BYDNR, SANEL, BANVT, IHLGM, ARDYZ, PKENT
-
12:29
IHYAY, TUREX, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:29
YYAPI, ELITE, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında