***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin varlıkların bir kısmını kısmi bölünme ile devrederek 175.000.000TL sermaye ile kurulan Ral Prestij Gayrimenkul Geliştirme A.Ş' nin yönetim kurulu 28.12.2023 tarih ve 03 sayılı kararıyla, Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü amacıyla 29.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza Saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230504BIST