***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 12:44
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin varlıkların bir kısmını kısmi bölünme ile devrederek 175.000.000TL sermaye ile kurulan Ral Prestij Gayrimenkul Geliştirme A.Ş' nin yönetim kurulu 28.12.2023 tarih ve 03 sayılı kararıyla, Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü amacıyla 29.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza Saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230504
BIST
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13:087.435
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 39,05
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0829,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1339
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0832,6797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0068
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:081.962,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.962,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:06
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|TRCAS
|19,30
|41.530.564
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|23.880.216
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,24
|12.199.668
|% -60,00
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|LKMNH
|57,75
|11.685.442
|% -4,70
|
|MTRYO
|6,73
|1.563.998
|% -4,13
|
|ENSRI
|25,92
|21.903.935
|% -3,93
|
|GUBRF
|146,30
|7.188.816.536
|% 4,57
|
|SKBNK
|4,19
|1.745.992.860
|% 1,21
|
|THYAO
|229,20
|1.599.402.761
|% 0,09
|
|AKBNK
|36,78
|1.386.228.175
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,32
|1.225.330.328
|% 3,19
|
|SKBNK
|4,19
|1.745.992.860
|% 1,21
|
|ISGYO
|15,31
|1.020.817.007
|% 7,97
|
|EKGYO
|6,93
|448.359.592
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,67
|1.130.961.616
|% 2,29
|
|ISCTR
|23,32
|1.225.330.328
|% 3,19
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5523
|29,5570
|% 0,45
|
|Euro
|32,6664
|32,6880
|% 0,05
|
|Sterlin
|37,4491
|37,6369
|% 0,24
|
|Frank
|35,0518
|35,2630
|% 0,92
|
|Riyal
|7,8561
|7,8955
|% 0,40
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,58
|1.004,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.115,57
|1.122,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,59
|2.064,92
|% 0,66
|