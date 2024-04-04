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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2024 12:55
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2024 tarihinde düzenlenen  
''Hatay İli Dörtyol İlçesi Bahçelievler Mahallesi 4. Etap 574 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi '', 
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. uhdesinde kalmış olup, 
şirketimiz ile T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında toplamda 1.209.687.681,00 TL ( Bir milyar iki yüz dokuz milyon altı yüz seksen yedi bin altı yüz seksen bir  lira) bedelli sözleşme 04.04.2024 tarihinde(Bugün)  imzalanmıştır.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266978


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