***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2023 13:57
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müteahhit 18.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 22.88 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır Yoktur
RIZA KANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Müteahhit 18.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 38.83 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır Yoktur
ATAHAN YASİN ARAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İLHAN AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.04.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136796 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
İSMET TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 12.04.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136796 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141619
BIST
15:424.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 19,41
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4219,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4221,4355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:421.242,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.242,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:42
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.981.344
|% 9,98
|
|IHAAS
|190,60
|54.472.159
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.234.052.378
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.209.327
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.895.630
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,03
|60.921.819
|% -6,51
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|CANTE
|47,62
|41.955.736
|% -4,76
|
|KOPOL
|51,80
|2.757.515.064
|% 6,23
|
|THYAO
|131,60
|2.580.560.628
|% 1,23
|
|EREGL
|32,76
|1.625.728.964
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,90
|1.313.424.157
|% 0,24
|
|CVKMD
|185,50
|1.234.052.378
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.872.249
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,90
|1.313.424.157
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,95
|722.436.608
|% 1,53
|
|AKFYE
|13,00
|928.714.747
|% 6,91
|
|ISCTR
|11,33
|775.279.400
|% 1,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4325
|19,4364
|% 0,14
|
|Euro
|21,4222
|21,4355
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,1220
|24,2430
|% -0,10
|
|Frank
|21,5950
|21,7251
|% -0,50
|
|Riyal
|5,1637
|5,1896
|% 0,04
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-5,35
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,59
|0,05
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|0,26
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 73 artarak (% 0.41 ) 5, 276
-
15:56XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 30, 335.00 milyon TL de
-
15:54GRTRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 464 adet işlem
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de