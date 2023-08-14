***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.08.2023 17:24
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TRİO TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir 3000000 3000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HERA TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 7500000 7500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAL ENERJİ A.Ş Elektirik Enerjisi Üretimi 260000000 260000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185228
BIST
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17:397.769
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 54,37
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3927,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0956
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3929,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0838
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:391.661,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.661,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.411
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.921.650
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.395.805
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,27
|145.682.829
|% -9,13
|
|SDTTR
|406,60
|4.118.875.690
|% -8,49
|
|MNDRS
|10,09
|291.781.570
|% -8,36
|
|AVHOL
|109,10
|143.082.220
|% -6,91
|
|DYOBY
|26,06
|119.337.820
|% -6,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.063.424.035
|% 9,98
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|THYAO
|262,50
|9.170.387.450
|% -1,20
|
|TUPRS
|115,30
|5.806.905.490
|% 3,87
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,51
|2.647.633.409
|% 9,47
|
|SKBNK
|3,89
|1.189.394.910
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,97
|4.601.555.467
|% 1,33
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0487
|27,0562
|% 0,34
|
|Euro
|29,5090
|29,5203
|% -0,30
|
|Sterlin
|34,1402
|34,3114
|% 0,05
|
|Frank
|30,6527
|30,8373
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1913
|7,2273
|% 0,36
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,18
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.201
|13,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-0,47
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52PAPIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 769, 602 adet işlem
-
17:51LINK
Yüzde 6.32 oranında artışla 76.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 068 adet işlem
-
17:50KNFRT
Yüzde 4.49 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 780, 038 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, KRDMD, TAVHL