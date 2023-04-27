***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 tarihli kararı ile Ral Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurulu'nun 12.04.2023 günü yaptığı toplantıda 3 yıllığına Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan Komitelere 3 yıllığına aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Denetim Komitesi'nde Başkan olarak görevlendirilen İlhan AKSOY ve Üye olarak görevlendirilen İsmet TURAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı: Rıza KANDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ahmet ZORLU Üyeler: Atahan Yasin ARAS, Hakan KARACA, Bülent AYHAN Denetim Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), İsmet TURAN (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), Atahan Yasin ARAS (Üye), Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Tayfun ECEVİT Riskin erken Saptanması Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), İsmet TURAN (Üye), Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141610BIST