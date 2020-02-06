***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 10:49
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817311
BIST
11:34123.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 744,52
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
11:345,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9895
En Düşük
5,9757
11:346,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
11:34300,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,87
|Açılış
|: 300,36
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,44
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|8,75
|23.696.940
|% 15,44
|
|AVISA
|17,05
|925.141
|% 14,43
|
|LINK
|27,22
|8.849.592
|% 10,65
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|DOKTA
|64,05
|3.013.488
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|PGSUS
|71,30
|229.601.127
|% -4,62
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|DGKLB
|2,41
|31.541.168
|% -3,21
|
|THYAO
|14,77
|574.396.982
|% 1,10
|
|ODAS
|2,25
|304.633.073
|% 1,35
|
|SASA
|9,45
|230.810.203
|% -0,11
|
|PGSUS
|71,30
|229.601.127
|% -4,62
|
|YKBNK
|3,08
|203.060.072
|% 2,67
|
|ODAS
|2,25
|304.633.073
|% 1,35
|
|TEKTU
|1,75
|146.281.458
|% 3,55
|
|YKBNK
|3,08
|203.060.072
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,96
|184.485.847
|% 2,07
|
|CEMAS
|1,22
|49.411.376
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7529
|7,7918
|% 0,09
|
|Frank
|6,1213
|6,1581
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|2,01
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,74
|
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