***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:32
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830297
BIST
10:2285.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -1.393,13
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
85.734
En Düşük
84.303
10:226,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0463
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
10:227,0970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0605
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
10:22313,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,02
|Açılış
|: 313,59
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|2.970.961
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|453.653
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|719.183
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|51
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|7,76
|82.070.322
|% -2,76
|
|ASELS
|21,64
|79.254.834
|% -1,55
|
|TSPOR
|2,57
|67.194.952
|% -4,81
|
|GARAN
|8,23
|66.191.544
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,51
|44.639.193
|% 4,15
|
|TSPOR
|2,57
|67.194.952
|% -4,81
|
|ODAS
|1,16
|21.251.749
|% -1,69
|
|ISFIN
|2,51
|44.639.193
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,02
|29.356.693
|% -1,46
|
|GSRAY
|1,65
|19.180.086
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7734
|7,8124
|% 1,11
|
|Frank
|6,6978
|6,7381
|% 1,03
|
|Riyal
|1,7141
|1,7227
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,20
|
|Altın Gr.
|315
|315
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|0,02
|
|B. Petrol
|28,44
|28,44
|-0,29
|