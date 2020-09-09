***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 13:36
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874130
BIST
15:041.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.096
En Düşük
1.087
15:047,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:048,8285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8295
En Düşük
8,7995
15:04464,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:04
|FMIZP
|88,00
|21.520.552
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.336.706
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.117.879
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|TDGYO
|6,46
|11.273.686
|% -9,90
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,14
|617.307.522
|% 9,68
|
|AFYON
|4,26
|590.199.354
|% 5,97
|
|GSRAY
|4,78
|448.055.511
|% 9,89
|
|ODAS
|2,60
|432.935.706
|% 4,00
|
|FENER
|49,24
|381.445.784
|% 9,96
|
|ODAS
|2,60
|432.935.706
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,79
|283.291.889
|% -1,10
|
|AFYON
|4,26
|590.199.354
|% 5,97
|
|ADESE
|2,21
|249.513.126
|% 6,76
|
|VKGYO
|3,64
|354.409.360
|% 8,66
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4940
|7,4962
|% 0,19
|
|Euro
|8,8255
|8,8285
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,6378
|9,6861
|% -0,50
|
|Frank
|8,1344
|8,1834
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 0,15
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-3,97
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.124
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|4,73
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|2,29
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|0,49
|