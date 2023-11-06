***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 13:25
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, uluslararası pazarlardaki teknolojik ürün trendlerinin gerisinde kalmamak, tüketici ihtiyaç ve taleplerine zamanında cevap verebilmek, tüm satış kanallarında ve ReeDükkan'larda satışı yapılan ürünlerin çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam etmektedir. İş ve ürün geliştirme çalışmalarımız sonucunda G19 Pro S Dizüstü Bilgisayar, Apollo Max Bluetooth Kulaklık, Apollo Ear Pods Bluetooth Kulaklık, M11 Pro Max Tablet Bilgisayar, Alfreed Laser Robot Süpürge, Reefit Masaj Tabancası, Reefit Masaj Eldiveni, Reefit Akıllı Yüzük ve Reeder Akıllı Sera Bahçe ürünlerinin üretim ve tedarik planlaması tamamlanmış olup en kısa sürede satışa başlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214350
BIST
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13:387.855
En Düşük
|Değişim
|: 1,94%
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|Açılış
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|: 7.706
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7.789
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7.898
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En Yüksek
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28,5142
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:36
|LINK
|124,30
|18.127.542
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.106.404
|% 10,00
|
|TURGG
|605,50
|42.649.316
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|65.128.769
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.763.645
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|FENER
|125,00
|951.354.960
|% -7,41
|
|UFUK
|110,10
|21.675.985
|% -5,98
|
|IHYAY
|2,51
|10.721.788
|% -4,92
|
|BRSAN
|862,00
|1.906.094.751
|% -4,58
|
|THYAO
|226,80
|4.040.658.897
|% 0,49
|
|TUPRS
|153,50
|2.760.403.201
|% 2,61
|
|BRSAN
|862,00
|1.906.094.751
|% -4,58
|
|ISCTR
|21,82
|1.453.038.171
|% 4,10
|
|ASTOR
|124,00
|1.435.065.427
|% 3,08
|
|ZOREN
|5,40
|638.748.507
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,72
|600.896.493
|% 2,13
|
|ISCTR
|21,82
|1.453.038.171
|% 4,10
|
|YKBNK
|17,66
|1.106.923.215
|% 2,44
|
|ODAS
|11,71
|731.761.478
|% 2,09
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4271
|28,4424
|% 0,22
|
|Euro
|30,5916
|30,6044
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,1875
|35,3639
|% 0,44
|
|Frank
|31,5938
|31,7841
|% 0,41
|
|Riyal
|7,5611
|7,5990
|% 0,25
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|934,13
|935,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,15
|1.133,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,17
|1.987,50
|% 0,66
|