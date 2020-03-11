***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:25
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL Baması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826950
BIST
18:00100.799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -263,08
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:006,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0414
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:006,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:00329,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,81
|Açılış
|: 329,86
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|135.960.776
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.664.615
|% 19,91
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
|
|CRFSA
|7,11
|107.927.201
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.093.201
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|782.180
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.080.404
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.730.993
|% -14,74
|
|OZBAL
|1,56
|2.658.089
|% -14,29
|
|ASELS
|26,08
|1.137.100.552
|% 0,69
|
|THYAO
|9,57
|948.325.556
|% -4,01
|
|GARAN
|9,61
|541.573.872
|% 2,78
|
|TSPOR
|4,30
|350.186.113
|% -9,85
|
|ODAS
|1,60
|297.503.066
|% -6,98
|
|IHLGM
|1,12
|219.691.538
|% -5,88
|
|ODAS
|1,60
|297.503.066
|% -6,98
|
|CEMAS
|0,91
|162.472.610
|% -9,00
|
|EKGYO
|1,24
|172.654.640
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|165.157.003
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9876
|8,0276
|% 0,76
|
|Frank
|6,5981
|6,6378
|% 1,14
|
|Riyal
|1,6464
|1,6547
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|3,60
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,33
|36,33
|-0,89
|