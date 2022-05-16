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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2022 20:35
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HACI BAYRAM BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 23.03.2022 İcrada Görevli Değil - Uluslararası kuruluşlara ekonomi danışmanlığı (2019- devam ediyor) Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
CEMİL ARMAĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 20.06.2018 İcrada Görevli - - Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -
ARİF BEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.08.2015 İcrada Görevli Mali İşler ve Finansman Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Personeli, Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
TAHSİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 20.06.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680422 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
DÖNDÜ DUYGU BAYSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.10.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713193 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanma Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030710


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