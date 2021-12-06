***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.12.2021 09:16
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [RNPOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş, RNPOL.E işlem koduyla 06/12/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 9,90 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981058
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
0
En Düşük
0
18:0513,8159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0973
|Açılış
|: 13,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,8630
En Düşük
13,6673
18:0515,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1069
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5600
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05791,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,11
|Açılış
|: 791,64
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,33
En Düşük
783,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|17,22
|16.355.279
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,36
|27.799.714
|% 0,00
|
|HALKB
|4,93
|141.661.903
|% 0,00
|
|KCHOL
|31,44
|575.017.193
|% 0,00
|
|TTRAK
|219,50
|190.529.398
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,34
|3.367.318
|% -0,60
|
|CEMTS
|17,22
|16.355.279
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,36
|27.799.714
|% 0,00
|
|KCHOL
|31,44
|575.017.193
|% 0,00
|
|TTRAK
|219,50
|190.529.398
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% 0,00
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 0,00
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% 0,00
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 0,00
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8037
|13,8159
|% 0,71
|
|Euro
|15,5867
|15,6431
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,2523
|18,3439
|% 0,79
|
|Frank
|14,9649
|15,0550
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6762
|3,6946
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|1,25
|
|Altın Gr.
|793
|793
|6,66
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,05
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|1,60
|