***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2021 10:00
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936474
BIST
15:041.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:048,3692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0862
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:0410,1732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0977
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:04497,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,06
|Açılış
|: 496,76
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:04
|INVEO
|137,50
|71.809.607
|% 10,00
|
|NTGAZ
|9,90
|25.712.178
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.779.458
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.230.473
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,83
|158.606.234
|% -8,56
|
|IHGZT
|1,50
|7.940.962
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|TGSAS
|15,42
|13.237.955
|% -6,43
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|EREGL
|19,71
|878.980.237
|% -1,40
|
|GARAN
|7,84
|738.027.676
|% 2,08
|
|THYAO
|13,45
|532.185.158
|% 0,45
|
|PETKM
|6,30
|465.762.855
|% -1,72
|
|KOZAL
|128,30
|458.472.012
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,90
|229.691.478
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,12
|219.751.627
|% 0,47
|
|GARAN
|7,84
|738.027.676
|% 2,08
|
|GSRAY
|3,32
|307.840.368
|% -6,21
|
|KARSN
|4,53
|338.561.038
|% 3,90
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3665
|8,3692
|% -1,02
|
|Euro
|10,1669
|10,1732
|% -0,95
|
|Sterlin
|11,7563
|11,8153
|% -1,08
|
|Frank
|9,2457
|9,3014
|% -1,03
|
|Riyal
|2,2241
|2,2353
|% -1,05
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,61
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,73
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,23
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,12
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|-0,10
|
Seans Raporu
15:04
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