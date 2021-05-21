***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 10:37
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937135
BIST
10:541.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:548,3749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:5410,2370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0246
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:54504,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,15
|Açılış
|: 504,64
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|9.232.940
|% 9,91
|
|JANTS
|95,45
|157.085.462
|% 8,65
|
|LUKSK
|61,50
|5.342.742
|% 7,99
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|SAYAS
|31,08
|9.336.548
|% -6,67
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|AYEN
|5,75
|9.483.807
|% -4,49
|
|KRDMD
|8,20
|352.822.430
|% 2,24
|
|GARAN
|8,20
|299.752.281
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,40
|238.938.001
|% 2,64
|
|THYAO
|13,63
|195.232.572
|% 0,37
|
|EREGL
|18,90
|194.423.110
|% 1,78
|
|YKBNK
|2,17
|144.546.700
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,20
|352.822.430
|% 2,24
|
|GARAN
|8,20
|299.752.281
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,40
|238.938.001
|% 2,64
|
|TSKB
|1,36
|38.312.467
|% -1,45
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3729
|8,3749
|% -0,07
|
|Euro
|10,2325
|10,2370
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8343
|11,8937
|% -0,19
|
|Frank
|9,2956
|9,3516
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% -0,08
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,04
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,17
|
Seans Raporu
10:54
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11:10MERKO
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