***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:35
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938925
BIST
11:571.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:578,4896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0751
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
11:5710,3564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0855
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
11:57519,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,93
|Açılış
|: 519,33
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler11:57
|YAYLA
|3,85
|37.640.884
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.643.284
|% 9,87
|
|EUYO
|4,70
|2.781.408
|% 8,80
|
|OYAYO
|8,28
|5.635.271
|% 8,42
|
|KUTPO
|36,12
|73.383.653
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.873.402
|% -9,95
|
|ADESE
|1,39
|26.998.263
|% -7,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,35
|1.153.182
|% -6,97
|
|THYAO
|13,30
|449.134.042
|% 2,47
|
|KRDMD
|8,02
|360.249.789
|% 1,65
|
|EREGL
|19,53
|271.173.724
|% 1,67
|
|GARAN
|7,98
|228.876.953
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|212.534.821
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|212.534.821
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|183.781.332
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|50.403.220
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,02
|360.249.789
|% 1,65
|
|KARSN
|4,47
|198.932.714
|% -4,28
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4844
|8,4896
|% -0,88
|
|Euro
|10,3510
|10,3564
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,9702
|12,0303
|% -1,21
|
|Frank
|9,3769
|9,4334
|% -1,08
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% -1,05
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.414
|3.500
|-20,97
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-10,14
|
|Çeyrek
|828
|847
|-5,07
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|