***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 10:01
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063264
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
0
En Düşük
0
18:0518,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
18:0518,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:05991,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,40
|Açılış
|: 991,15
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|56,60
|89.081.165
|% 150,00
|
|CEOEM
|12,55
|15.027.120
|% 4,15
|
|DERHL
|8,39
|19.183.484
|% 0,00
|
|AYES
|29,44
|630.056
|% 0,00
|
|DIRIT
|3,60
|66.801
|% 0,00
|
|ADEL
|32,48
|7.916.942
|% 0,00
|
|ADESE
|1,19
|235.878.421
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,15
|388.992.531
|% 0,00
|
|AGYO
|5,72
|47.320.268
|% 0,00
|
|ALMAD
|3,24
|12.720.603
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 0,00
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2554
|18,2638
|% 0,19
|
|Euro
|18,2430
|18,2629
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9661
|21,0713
|% -0,09
|
|Frank
|18,8732
|18,9869
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8424
|4,8667
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,69
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-5,03
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.696
|6.764
|-28,00
|
|Yarım
|3.262
|3.307
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,99
|93,99
|-0,11
|