***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 15:55
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085221
BIST
16:364.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -67,92
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:3618,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:3619,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1266
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:361.065,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.065,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,80
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:34
|YESIL
|4,40
|60.848.386
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|541.382.196
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|191.570.669
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|32.887.817
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.406.181
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,12
|29.086.003
|% -9,74
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|PRDGS
|12,29
|43.039.312
|% -8,35
|
|KRDMD
|17,49
|12.298.729.723
|% -1,19
|
|THYAO
|136,70
|7.354.059.968
|% 0,81
|
|ASELS
|50,40
|5.251.829.627
|% 2,77
|
|PETKM
|17,96
|4.465.859.176
|% -0,22
|
|EREGL
|41,54
|3.595.869.175
|% -2,44
|
|KRDMD
|17,49
|12.298.729.723
|% -1,19
|
|EKGYO
|7,14
|2.134.425.862
|% -1,38
|
|PETKM
|17,96
|4.465.859.176
|% -0,22
|
|ADESE
|1,97
|426.074.017
|% 7,65
|
|ISCTR
|10,19
|2.037.873.725
|% -0,20
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6418
|% 0,04
|
|Euro
|19,6261
|19,6339
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,6491
|22,7626
|% 0,46
|
|Frank
|19,7683
|19,8874
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,69
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.174
|7.220
|20,00
|
|Yarım
|3.474
|3.530
|10,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|0,58
|