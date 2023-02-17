***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:01
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114651
BIST
11:405.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 23,18
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
11:4018,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
11:4020,0699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0791
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
11:401.103,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,96
|Açılış
|: 1.103,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler11:38
|NIBAS
|20,94
|76.008.767
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|45.860.959
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.049.668.481
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.551.243
|% 9,93
|
|AFYON
|10,42
|303.940.591
|% 9,92
|
|KOZAL
|26,50
|1.076.956.117
|% -94,95
|
|LIDER
|97,20
|19.625.128
|% -10,00
|
|BVSAN
|40,84
|738.638.880
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|125.999.327
|% -9,94
|
|HATEK
|7,70
|21.556.113
|% -8,55
|
|THYAO
|141,70
|1.784.897.766
|% 1,21
|
|TUPRS
|628,30
|1.770.721.556
|% -0,33
|
|KRDMD
|19,22
|1.756.880.789
|% -0,05
|
|EREGL
|43,56
|1.529.095.837
|% -2,11
|
|KOZAL
|26,50
|1.076.956.117
|% -94,95
|
|KRDMD
|19,22
|1.756.880.789
|% -0,05
|
|YKBNK
|9,13
|441.580.697
|% 0,11
|
|AKBNK
|16,22
|729.731.149
|% 0,75
|
|EKGYO
|7,41
|317.011.316
|% 1,37
|
|KOZAL
|26,50
|1.076.956.117
|% -94,95
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8592
|18,8633
|% 0,08
|
|Euro
|20,0606
|20,0645
|% -0,42
|
|Sterlin
|22,4234
|22,5359
|% -0,48
|
|Frank
|20,1953
|20,3169
|% -0,41
|
|Riyal
|5,0136
|5,0387
|% 0,08
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-14,79
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-9,72
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.498
|7.557
|-99,00
|
|Yarım
|3.663
|3.698
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.849
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-1,62
|