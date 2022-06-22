***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2022 09:15
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ayfer Gültekin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038612
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
0
En Düşük
0
18:0517,3504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,2126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0544
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
18:051.018,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.018,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|50,10
|15.414.361
|% 0,00
|
|ADEL
|24,74
|14.168.540
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|16.418.946
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|26.990.352
|% 0,00
|
|AGYO
|3,80
|47.213.154
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,10
|15.414.361
|% 0,00
|
|ADEL
|24,74
|14.168.540
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|16.418.946
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|26.990.352
|% 0,00
|
|AGYO
|3,80
|47.213.154
|% 0,00
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 0,00
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,00
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 0,00
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3475
|17,3547
|% 0,10
|
|Euro
|18,1930
|18,2146
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,1500
|21,2561
|% -0,32
|
|Frank
|17,8574
|17,9649
|% -0,04
|
|Riyal
|4,6119
|4,6350
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,50
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.759
|6.867
|-20,00
|
|Yarım
|3.318
|3.359
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,19
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,31
|