***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.01.2023 06:23
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ayfer Gültekin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103606
BIST
12:395.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 72,27
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.563
En Düşük
5.502
12:3918,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
12:3920,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1305
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,5880
En Düşük
20,3810
12:391.163,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.163,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler12:39
|GZNMI
|16,75
|55.219.441
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.396.273
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|269.599.219
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|671.023.327
|% 9,95
|
|RODRG
|47,08
|25.938.322
|% 9,08
|
|GESAN
|229,60
|273.661.917
|% -4,53
|
|PRDGS
|9,02
|29.058.305
|% -4,14
|
|KONTR
|155,20
|110.548.645
|% -3,90
|
|ALFAS
|243,40
|92.060.796
|% -3,83
|
|BNTAS
|7,18
|51.927.042
|% -3,75
|
|SOKE
|16,02
|671.023.327
|% 9,95
|
|PGSUS
|533,70
|658.182.722
|% 2,24
|
|ODAS
|9,10
|480.897.436
|% 2,59
|
|ENJSA
|36,68
|429.104.869
|% 2,12
|
|GESAN
|229,60
|273.661.917
|% -4,53
|
|ODAS
|9,10
|480.897.436
|% 2,59
|
|SOKE
|16,02
|671.023.327
|% 9,95
|
|IHLGM
|1,22
|37.802.730
|% 5,17
|
|PLTUR
|15,29
|188.721.795
|% 6,25
|
|EYGYO
|22,06
|269.599.219
|% 9,97
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8062
|18,8087
|% 0,01
|
|Euro
|20,5349
|20,5442
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,2725
|23,3892
|% 0,14
|
|Frank
|20,3960
|20,5189
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9938
|5,0189
|% -0,01
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-2,86
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|7.845
|7.963
|-11,00
|
|Tam
|7.895
|7.943
|-45,00
|
|Yarım
|3.856
|3.887
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.943
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,05
|88,05
|0,42
|