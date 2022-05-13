***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134Transferler-1.147.096 1.147.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.386 -939.581 25.143 -903.052 -903.052Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -182.724 1.880.142 -1.459.688 25.143 10.851.082 10.851.082Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573Transferler-1.907.872 1.907.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.164 1.222.933 706.544 1.930.641 1.930.641Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -198.402 14.100.423 -3.367.560 706.544 21.829.214 21.829.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-562.280 1.477.126Dönem Karı (Zararı)706.544 25.143Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler180.199 1.010.219Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler400.027 809.809Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-85.525 -54.947Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-85.525 -54.947Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-151.407 20.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-151.407 20.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.104 234.957İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.598.107 277.018Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.027.665 1.908.855İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.027.665 1.908.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.257 51.096İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.257 51.096Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.225.537 -3.552.982Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)45.195 -75.490Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.485.893 961.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.485.893 961.027Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)44.870 10.943Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.617 985.168İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)105.617 985.168Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-223 -11.599Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-711.364 1.312.380Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)149.084 164.746YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.034.727 -11.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.020.106Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.020.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.106Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.106Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14.621Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.399.380 -1.904.882Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri710.260 244.449Kredilerden Nakit Girişleri710.260 244.449Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.109.640 -2.010.825Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.109.640 -2.010.825Ödenen Faiz-139.859Alınan Faiz1.353YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.926.933 -438.862Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.222.933NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.704.000 -438.862DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.766.284 954.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.062.284 515.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.062.284 2.766.284Finansal Yatırımlar5 160.212 174.833Ticari Alacaklar7 2.014.698 1.001.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.014.698 1.001.059Diğer Alacaklar11 299.239 272.982İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar299.239 272.982Stoklar9 23.368.733 21.143.196Peşin Ödenmiş Giderler10 20.034 65.229İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.034 65.229Diğer Dönen Varlıklar15 122.552 37.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar122.552 37.027ARA TOPLAM27.047.752 25.460.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.047.752 25.460.610DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.427.706 1.430.498Maddi Duran Varlıklar12 11.335.063 10.190.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 717.392 3.264.884Diğer Haklar702.315 3.248.715Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.077 16.169Ertelenmiş Vergi Varlığı17 307.184 322.817TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.787.345 15.209.085TOPLAM VARLIKLAR40.835.097 40.669.695KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.707.329 2.588.799Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.107.397 1.063.142İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.107.397 1.063.142Banka Kredileri905.713 28.450Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 201.684 1.034.692Ticari Borçlar7 9.432.350 7.946.150İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.432.350 7.946.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 151.588 106.718Diğer Borçlar11 5.669.675 5.543.910İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.669.675 5.543.910Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 223İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 24.711 44.859İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.711 44.859ARA TOPLAM18.093.050 17.293.801TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.093.050 17.293.801UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 904.258 3.317.339İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar904.258 3.317.339Banka Kredileri6 154.019 1.036.754Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 750.239 2.280.585Uzun Vadeli Karşılıklar18 8.575 159.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.575 159.982TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER912.833 3.477.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.005.883 20.771.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.829.214 19.898.573Ödenmiş Sermaye16 7.085.000 7.085.000Sermaye Düzeltme Farkları8.900 8.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-198.402 -199.566Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-198.402 -199.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-198.402 -199.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.594.732 16.371.799Yabancı Para Çevrim Farkları14.100.423 12.877.490Diğer Kazançlar (Kayıplar)3.494.309 3.494.309Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.367.560 -1.459.688Net Dönem Karı veya Zararı706.544 -1.907.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.829.214 19.898.573TOPLAM KAYNAKLAR40.835.097 40.669.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 7.671.388 3.962.835Satışların Maliyeti20 -3.296.204 -1.607.331TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.375.184 2.355.504BRÜT KAR (ZARAR)4.375.184 2.355.504Genel Yönetim Giderleri21 -537.096 -172.298Pazarlama Giderleri21 -3.414.703 -1.782.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.351 816.342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -85.440 -617.930ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)339.296 599.189Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.792 -2.753FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)336.504 596.436Finansman Gelirleri23 830.118 1.353Finansman Giderleri23 -442.974 -337.689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)723.648 260.100Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.104 -234.957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-17.104 -234.957SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)706.544 25.143DÖNEM KARI (ZARARI)706.544 25.143Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları706.544 25.143Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.164 -12.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.432 -16.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-268 3.634Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-268 3.634Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.222.933 -939.581Yabancı Para Çevrim Farkları1.222.933 -939.581Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.222.933 -939.581DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.224.097 -952.463TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.930.641 -927.320Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.930.641 -927.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030439BIST