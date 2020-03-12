***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı olağan genel kurul davetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.03.2020Genel Kurul Tarihi 09.04.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe GÜNGÖRENAdres m.nesih özmen mah.fatih cad.kasım sok.no:35/a-5 merterGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi7 - 2019 yılı kârıyla ilgili karar alınması8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2019 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 faaliyet raporu 31 12 2019 rodrigo son.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2019 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2019 OLAĞN GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2019 OLAĞN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827664BIST