***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi kayıtlı sermaye tavanı işlemleri hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin bitmiş olması nedeniyle,1) Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliği (II-18.1) mad.5 ‘e göre Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde 35.000.000.TL (otuzbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine,2) Bu kapsamda esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kayıtlı Sermaye tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'den gerekli izinler alınmıştır.yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 YÖNETİM KURULU KAR VE MAD TADİLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119161BIST