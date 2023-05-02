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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.05.2023 23:46
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi esas sözleşme 6.madde tadili tescil edilmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.05.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin bitmiş olması nedeniyle,
1) Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliği (II-18.1) mad.5 ‘e göre Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde 35.000.000.TL (otuzbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine,
2) Bu kapsamda esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,karar verilmiştir.
Kayıtlı Sermaye tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'den gerekli izinler alınmıştır.
yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YÖNETİM KURULU KAR VE MAD TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145673


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