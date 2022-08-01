***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İhracat ve Mağazalaşma kapasitesini yükseltmek üzere ,Yurtdışında yeni bir mağaza daha açmaktadır. mağaza adresimizMustafa Kemal Atatürk prospektiev 41/47 sayılı Mebel mağazasıBakü -AZERBAYCANolup tadilat işlemleri sonrası mağazamız faaliyetine başlayacaktır.Değerli Yatırımcılarımıza ve Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050841BIST